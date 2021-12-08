Биографическая драма о принцессе Диане выйдет в прокат 9 декабря

Главную роль сыграла звезда "Сумерек" Кристен Стюарт.

В четверг, 9 декабря, в российский прокат выйдет биографическая драма о любимице британцев, принцессе Диане. Главную роль в фильме под названием "Спенсер" сыграла звезда "Сумерек" Кристен Стюарт.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки говорят о романе принцессы на стороне и прогнозируют развод. Не смотря на это, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столов, выезжают на охоту. Как долго Диана сможет продолжать эту игру?

В фильме также сыграли Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Шон Харрис, Стелла Гонет и др. Режиссером выступил Пабло Ларраин.

Ранее мы писали, что крупнейшие российские киносети отказались от проката "Елок-8".

Видео: YouTube / NEON