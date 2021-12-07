Крупнейшие российские киносети отказались от проката "Елок-8"

Решение связано с онлайн-премьерой картины на стрим-сервисе ivi.

Киносети "Синема Парк", "Формула кино", "Киномакс", "Каро" и "Синема Стар" отказались брать в прокат восьмую часть новогодней комедии "Елки" студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на инсайдеров.

Такое решение связано с онлайн премьерой фильма. Картина выйдет на стрим-сервисе ivi 30 декабря, всего за две недели после ее старта в прокате. По мнению владельцев крупнейших киносетей, в этом случае они становятся рекламными агентами ivi и не смогут собрать хорошую выручку от проката фильма. Кинопрокатчики готовы показывать "Елки-8" при условии, если выход картины онлайн состоится не ранее чем через шесть недель.

Съемки "Елок-8" стартовали в августе 2021 года. Режиссерское кресло вновь занял Антон Богданов. В 2018 году состоялась премьера "Елки последние", которые собрали 702 млн рублей.

Ранее мы писали, что в прокат вышла биографическая драма "Дом Gucci" с Леди Гагой.

Видео: YouTube / Bazelevs