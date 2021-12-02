В прокат вышла биографическая драма "Дом Gucci" с Леди Гагой

В четверг, 2 декабря, в российском прокате состоялась премьера биографической драмы "Дом Gucci". Главную роль в фильме исполнила Леди Гага. Роль Маурицио Гуччи исполнил Адам Драйвер.
Сюжет основан на реальных событиях. Фамилия Гуччи звучала так сладко и соблазнительно, она была синонимом роскоши, стиля и власти. Но в то же время и проклятием. Зрителям покажут шокирующую историю любви, предательства, падения и мести. Все это привело к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Кроме Леди Гаги и Адама Драйвера в фильме снялись Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие. Режиссером выступил Ридли Скотт.
Ранее Ридли Скотт обвинил миллениалов в кассовом провале "Последней дуэли".
Видео: YouTube / Universal Pictures Russia
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