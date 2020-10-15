Ридли Скотт обвинил миллениалов в кассовом провале "Последней дуэли"

Фильм с бюджетом в 100 млн долларов заработал в прокате лишь 27 млн.

Режиссер Ридли Скотт заявил, что поколение миллениалов и их "чертовы мобильники" виноваты в кассовом провале исторической драмы "Последняя дуэль". Об этом он сказал в подкасте WTF с Марком Мароном.

Я думаю, все сводится к тому, что сегодняшняя аудитория воспитана на этих чертовых мобильных телефонах. Миллениалы не хотят, чтобы их чему-то учили, если только не сказать об этом по сотовому телефону. Считает Ридли Скотт

Режиссер назвал сценарий своего фильма потрясающим. По его словам, никто не может выигрывать бесконечно. При этом он не пожалел ни об одном своем проекте.

Историческая драма "Последняя дуэль" вышла в мировой прокат в сентябре этого года. При бюджете 100 млн долларов фильм сумел заработать лишь 27 млн долларов.

Нормандский рыцарь Жан де Карруж, возвращаясь с войны, узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, и словам женщины никто не верит.

Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI. Выслушав все свидетельства, он решает, что конфликт должен быть решен в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и Маргарит. В случае поражения мужа ее сожгут на костре за ложные обвинения.

Ранее мы писали, что фильм "Вечные" возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia