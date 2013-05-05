Фильм "Вечные" возглавил российский прокат в минувшие выходные

В период с 18 по 21 ноября картина собрала 104,9 млн рублей.

Супергеройский фильм "Вечные" студии Marvel стал лидером российского проката в минувшие выходные. В период с 18 по 21 ноября картина собрала 104,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Сюжет рассказывает о расе сверхлюдей, которые защищают человечество от врагов – девиантов. Главные роли исполнили Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и др. Премьера состоялась в российском прокате 8 ноября.

Второе место по результатам проката заняла историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль". За минувший уикенд фильм заработал 60,3 млн рублей.

На третьем месте оказался российский фильм "Небо" о гибели летчика в Сирии. Лента собрала за выходные 56 млн рублей.

Видео: YouTube / MARVEL Россия