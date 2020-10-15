В прокат вышла "Последняя дуэль" Ридли Скотта

Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

В четверг, 18 ноября, в российский прокат вышла историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль". Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

Нормандский рыцарь Жан де Карруж, возвращаясь с войны, узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, и словам женщины никто не верит.

Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI. Выслушав все свидетельства, он решает, что конфликт должен быть решен в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и Маргарит. В случае поражения мужа ее сожгут на костре за ложные обвинения.

За рубежом новую работу Скотта встретили довольно холодно. "Последняя дуэль" собрала всего 26 млн долларов в прокате и принесла создателям большие убытки. Сейчас эксперты надеются на прибыль с цифровых площадок. Однако даже в этом случае окупить затраты на съемку фильма все равно не выйдет.

Ранее вышел тизер "Лакричной пиццы" с Брэдли Купером и Беном Стиллером.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia