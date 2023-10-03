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Хоакин Феникс появился в образе императора в новом трейлере фильма "Наполеон"

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Режиссером фильма стал Ридли Скотт.

Компания Sony Pictures Entertainment показала в социальных сетях  трейлер грядущего фильма "Наполеон" (Napoleon) с актером Хоакином Фениксом в  главной роли. Официальная картина запланирована на 22 ноября 2023 года. Сюжет расскажет о жизни французского императора Наполеона I Бонапарта и его военных походах. В фильме зрители увидят сражения  армии Парижа, а также революцию и государственный переворот. Сценарий к ленте написал Дэвид Скарпа ("Человек в высоком замке"). При этом Хоакин Феникс был недоволен первоначальным сценарием фильма и согласился на роль только после внесения в фильм правок. Режиссёр Ридли Скотт ("Гладиатор") заметил, что он прислушивался к актёру во время съёмок.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: sony pictures entertainment, наполеон, ридли скотт, трейлер, хоакин феникс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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