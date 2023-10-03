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Netflix показал новый трейлер сериала "Падение дома Ашеров"

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Премьера шоу запланирована на 12 октября.

Американский стриминговый кинотеатр Netflix представил в социальных сетях свежий трейлер грядущего сериала "Падение дома Ашеров" (The Fall of the House of Usher). Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-сервиса. Официальная премьера проекта намечена на 12 октября. В общей сложности авторы планируют выпустить восемь эпизодов. Сюжет основан на одноимённом романе за авторством Эдгара Аллана По. Однако действия будут разворачиваться в XXШ веке в семье, которая руководит прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Создатели решили, что наследники дома Ашеров будут умирать при загадочных обстоятельствах после появления в доме таинственной женщины, связанной с прошлым семьи.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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