Netflix показал новый трейлер сериала "Падение дома Ашеров"

Премьера шоу запланирована на 12 октября.

Американский стриминговый кинотеатр Netflix представил в социальных сетях свежий трейлер грядущего сериала "Падение дома Ашеров" (The Fall of the House of Usher). Ролик доступен на YouTube-канале онлайн-сервиса. Официальная премьера проекта намечена на 12 октября. В общей сложности авторы планируют выпустить восемь эпизодов. Сюжет основан на одноимённом романе за авторством Эдгара Аллана По. Однако действия будут разворачиваться в XXШ веке в семье, которая руководит прибыльной корпорацией Fortunato Pharmaceuticals. Создатели решили, что наследники дома Ашеров будут умирать при загадочных обстоятельствах после появления в доме таинственной женщины, связанной с прошлым семьи.

Фото и видео: YouTube / Netflix