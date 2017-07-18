В Санкт-Петербурге отказались от создания пляжей для собак

Решение связано с новыми правилами МЧС России, запрещающими посещение обычных пляжей с питомцами.

Власти Северной столицы приняли решение отказаться от организации специальных пляжных зон для домашних животных. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Алексей Цивилев в своем Telegram-канале.

Поводом для такого решения стали планируемые изменения в правилах МЧС России, которые с 1 сентября 2024 года вводят запрет на посещение пляжей с домашними питомцами. Исключение предусмотрено только для собак-поводырей, сопровождающих людей с ограниченными возможностями.

Как пояснил Цивилев, действующие санитарные нормы Санкт-Петербурга не предусматривают создание отдельных участков для выгула животных на городских пляжах. При этом он отметил, что в настоящее время в городе проживает около 300 тысяч зарегистрированных собак.

Решение властей означает, что владельцам домашних животных придется искать альтернативные места для летнего отдыха со своими питомцами. В городе продолжают действовать многочисленные собачьи площадки и парки, где разрешен выгул животных.

Ранее в России запретили выгуливать собак на пляжах.

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