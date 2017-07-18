В Курортном районе Петербурга построят первый закрытый асфальтобетонный заво

Компания "АБЗ-1" приступила к проектированию современного предприятия закрытого типа в Белоострове.

Компания "АБЗ-1" приступила к реализации проекта строительства современного завода по производству асфальтобетонных смесей в промышленной зоне Белоострова. Как сообщили в пресс-службе предприятия, производство будет полностью закрытого типа с применением передовых экологических технологий.

Проект предусматривает комплексную изоляцию технологических процессов от окружающей среды. На предприятии установят многоуровневую систему аспирации и газоочистки, которая не только минимизирует выбросы вредных веществ, но и предотвратит распространение производственных запахов. Расстояние до ближайших жилых районов составит около 1 км, что вдвое превышает установленные санитарные нормы, сообщают Ведомости.

Как пояснили в компании, подобные закрытые производства пока редкость в России из-за высоких капитальных затрат. Однако за рубежом, например в Финляндии и Австрии, такие технологии успешно применяются на предприятиях, расположенных вблизи жилых зон. Проектная документация нового завода будет проходить обязательную государственную экспертизу перед началом строительства.

Эксперты отмечают, что реализация проекта позволит решить ключевые экологические проблемы, связанные с традиционным асфальтобетонным производством. По словам доцента Президентской академии Екатерины Малевской-Малевич, использование современных систем очистки поможет значительно сократить выбросы CO₂, NOₓ и SO₂, которые являются причиной образования смога и кислотных дождей.

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