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Минский тракторный завод поставил в Петербург 80 единиц техники BELARUS
Сегодня, 16:02
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Минский тракторный завод поставил в Петербург 80 единиц техники BELARUS

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Общий объем поставок превысил 250 миллионов рублей.

В течение первых шести месяцев 2025 года Минский тракторный завод осуществил поставку около 80 единиц техники BELARUS в Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель директора предприятия по маркетингу Михаил Вардугян.

Поставки были организованы через официального дистрибьютора — торговый дом "МТЗ Северо-Запад". Техника поступила как в дилерские центры, так и напрямую конечным потребителям. Общая стоимость реализованной продукции превысила 250 миллионов рублей.

Наибольшим спросом в Санкт-Петербурге пользовались тракторы BELARUS, укомплектованные специализированным коммунальным оборудованием. Данная техника применяется для городского благоустройства, уборки территорий и других муниципальных задач.

Минский тракторный завод продолжает расширять присутствие на российском рынке, включая Северо-Западный регион. В планах предприятия — дальнейшее увеличение объемов поставок в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Минский завод показал Беглову электробусы, подготовленные к работе на маршрутах.

Фото: freepik

Теги: минск, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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