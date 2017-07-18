Дом Ведомства императрицы Марии на Казанской улице получил статус памятника

КГИОП официально включил в реестр объектов культурного наследия историческое здание 1875-1876 годов постройки, сохранившее первоначальный облик.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры официально присвоил статус "объекта культурного наследия" дому Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Здание, построенное в 1875-1876 годах по проекту архитектора Гаральда Боссе, сохранило до наших дней свой "первоначальный архитектурный облик" с характерными чертами эклектики. Как отмечают эксперты, "фасадная композиция" представляет особую ценность как "образец переходного периода" в архитектуре XIX-XX веков.

На первом этаже здания исторически располагались "торговые лавки", а в апартаментах проживали известные личности, включая писателя Александра Куприна и ювелира Отто Тилемана. Присвоение охранного статуса гарантирует сохранение "архитектурно-исторического наследия" этого уникального объекта.

Ранее сообщалось, что мигрантам хотят ужесточить медосмотр перед въездом в Россию

Фото:freepik