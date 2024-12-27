Петербуржец требует продать ему iPhone 16 за 9 рублей через суд

Житель города подал иск к магазину "Ленкс", который отказался продать смартфон по первоначальной стоимости 9 рублей, подняв цену до 62 990 рублей после оформления заказа.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск местного жителя к компании "Ленкс", занимающейся продажей техники Apple. Поводом для разбирательства стал отказ магазина продать смартфон iPhone 16 по первоначально указанной цене в 9 рублей.

Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, 5 мая истец оформил заказ на розовую модель iPhone 16 через сайт магазина. После подтверждения сделки и заключения договора 7 мая представители компании сообщили покупателю о повышении стоимости устройства до 62 990 рублей.

В исковом заявлении петербуржец ссылается на нормы законодательства о защите прав потребителей, утверждая, что магазин не вправе был изменять цену после заключения договора. Он требует принудительного исполнения обязательств по первоначальной стоимости, а также взыскания 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа по закону "О защите прав потребителей".

В своем обращении истец подчеркивает, что стандартная формулировка на сайте "Не является публичной офертой", по его мнению, не освобождает продавца от ответственности за выполнение условий оформленного заказа.

Ранее сообщалось, что в Apple представили новый iPhone 16e.

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