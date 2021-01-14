В Apple представили новый iPhone 16e

В полном комплектации смартфон доступен за 899 долларов.

Apple продемонстрировала новую модель iPhone 16 из серии "e". Новый Айфон доступен в черном и белом цветах. Базовая комплектация с 128 Гб памяти обойдется в 599 долларов, полная – с 512 Гб памяти – в 899 долларов.

Из нового: у IPhone 16e нет кнопки "Домой" со сканером отпечатков пальцев (в отличие от моделей серии SE). Он оснащен 6.1-дюймовым OLED дисплеем, а разрешение экрана составляет 2532x1170 пикселей с частотой обновления 60 Гц.

У новой модели только одна задняя камера, однако разрешение увеличилось с 12 Мп до 48 Мп. У фронтальной камеры разрешение 12 Мп. iPhone 16e также получил новую программируемую кнопку Action Button.

Порт Lightning был заменен на USB-С. И, как утверждают в Apple, телефон сможет работать на 6 часов дольше, чем любой IPhone SE, а также Айфоны 11 и 12.

Ранее мы рассказывали, что петербурженка показала продавцу ювелирных изделий поддельный скриншот о переводе средств.

Фото: Apple