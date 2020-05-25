Петербурженка показала продавцу ювелирных изделий поддельный скриншот о переводе средств

В ее отношении возбудили уголовное дело по статье за мошенничество.

В надзорном ведомстве Красносельского района возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обманула продавца ювелирных изделий. Как сообщают в пресс-службе петербургской прокуратуры, она показала обманутому поддельный скриншот о переводе 10-ти тыс. рублей.

По данным правоохранителей, 33-летней петербурженке приглянулись золотые украшения, которые она увидела в интернет-объявлении о продаже. Она связалась с продавцом, после чего встретилась с ним.

На встрече женщина сказала, что наличных денег у нее нет, и предложила оформить перевод средств через онлайн-банк. Продавец доверился злоумышленнице. Та сделала вид, что переводит деньги и показала ему поддельный скриншот с переводом.

Спустя время продавец обнаружил, что денежные средства на его счет так и не поступили. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Санкт-Петербурга

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