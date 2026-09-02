Эксперт рассказала о главных ювелирных трендах осени в Петербурге

В моде объемные формы с эффектом ручной обработки и слегка деформированные ("мятые") поверхности, которые придают изделиям благородный налет старины.

Этой осенью ювелирная индустрия переосмысляет винтажную эстетику и романтизм, адаптируя их под современный ритм жизни. Как отметила категорийный директор Sokolov Таисия Изнова, для Петербурга наиболее созвучны украшения с викторианскими мотивами, природной символикой и возвращающиеся в повседневный гардероб броши. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Ключевым элементом дизайна становится сам металл. В моде объемные формы с эффектом ручной обработки и слегка деформированные ("мятые") поверхности, которые придают изделиям благородный налет старины. Актуальны также стилизации под артефакты прошлых эпох: медальоны, античные монеты, кресты, а также флористические и анималистичные символы – розы, жуки и солнце.

Второй вектор развития – скульптурность. Плавные изгибы украшений повторяют линии человеческого тела, очертания водной глади или элементы современной архитектуры.

В сегменте колец лидируют вытянутые огранки: овал, груша и маркиза. По словам эксперта, на популярность этих форм повлияли мировые помолвки последних лет. Благодаря росту доступности крупных камней, эти огранки особенно эффектно смотрятся от 0,3 карата. Техническим хитом сезона стал прием "парящего" камня, который визуально приподнимается над оправой.

Отдельное внимание уделяется брошам. На пике популярности модели с акцентом на фактуру металла: цветы, листья и насекомые с матовой или мятой поверхностью, а также функциональные броши-булавки с подвесными цепочками.

Завершает осенний образ отказ от строгих одинаковых комплектов. На смену им приходит персонализация: дизайнеры призывают к свободе сочетаний микса разных изделий вместо покупки готовых сетов.

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