Обвиненный петербуржец отправил из СИЗО больше 13 тыс. жалоб

За один только прошедший год.

Суд Выборгского района Северной столицы рассматривает дело в отношении 15 человек, временно заключенных под стражу по статьям 210, 172 и 193.1 УК РФ. От них на регулярной основе в суд приходят жалобы. Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале подсчитала, сколько всего жалоб от этих арестованных поступило за прошлый год.

Так, выяснилось, что один из заключенных под стражу по обвинению в организации преступной группы, за один только 2024 год в порядке 125 УПК РФ направил в суд свыше 13,3 тыс. жалоб. Его "коллеги" отстают. На втором месте по количеству подаваемых жалоб оказался фигурант дела с почти что 7 тыс. жалоб.

Третье место занял обвиняемый, который за прошлый год отправил больше 3,9 тыс. жалоб. Отличился также фигурант другого дела – за покушение на убийство в Приморском районе. Заключенный под стражу подал в суды почти 5,7 тыс. жалоб.

Как отмечает Лебедева, всего за весь ушедший год в суды Северной столицы было поставлено чуть больше 40 тыс. подобных "жалобных писем". Из них около 75%, то есть 29 981 жалоба, было отправлено от 4 перечисленных граждан.

В день ребята писали по 82 документа! А во Фрунзенский суд как-то раз одним днем пришло 534 жалобы. Молодцы! Но, зато теперь в их возможностях производить документы всякие разные никто не сомневается! Прямо как в фабуле. Отберите кто-нибудь у них карандаши, лес тоже надо поберечь. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

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Фото: PxHere