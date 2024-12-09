Жительница Петербурга бросила своего кота в парке

Питомца спасли.

В Петербурге женщина бросила рыжего-белого кота в парке, когда было -10 градусов. Питомца спасли сотрудники ПСО "Экстремум".

Кот находился на улице сутки, от страха он залез на дерево и громко мяукал. Никто из прохожих не мог ему помочь. Свидетели позвонили в службу "112", на место приехали работники "Кошкиспаса".

Спасение животного не оказалось легким: кот при первой попытке перепрыгнул на соседнее дерево. Один из очевидцев принес лестницу, но он снова почуял неладное и полез выше.

В итоге бегуна спустили с помощью удавки. Кто-то из неравнодушных горожан забрал его на передержку.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности о состоянии доставленного в Петербург кота Хатико.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602 (Павел Зун)