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Жительница Петербурга бросила своего кота в парке
Сегодня, 16:46
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Жительница Петербурга бросила своего кота в парке

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Питомца спасли.

В Петербурге женщина бросила рыжего-белого кота в парке, когда было -10 градусов. Питомца спасли сотрудники ПСО "Экстремум". 

Кот находился на улице сутки, от страха он залез на дерево и громко мяукал. Никто из прохожих не мог ему помочь. Свидетели позвонили в службу "112", на место приехали работники "Кошкиспаса". 

Спасение животного не оказалось легким: кот при первой попытке перепрыгнул на соседнее дерево. Один из очевидцев принес лестницу, но он снова почуял неладное и полез выше. 

В итоге бегуна спустили с помощью удавки. Кто-то из неравнодушных горожан забрал его на передержку.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности о состоянии доставленного в Петербург кота Хатико. 

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602 (Павел Зун) 

Теги: мороз, спасение кота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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