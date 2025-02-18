Стали известны подробности о состоянии доставленного в Петербург кота Хатико

Анализы показывают положительную динамику, но животному все еще необходимо принимать медикаменты.

Кота по имени Рыжик из Махачкалы, который получил известность в интернете как Хатико за то, что семь лет жил на могиле своего хозяина, спасли волонтеры. Животное оказалось на грани жизни и смерти, но благодаря усилиям добровольцев ему была оказана помощь. Кот был доставлен в ветеринарную клинику, где у него диагностировали пневмонию и другие инфекционные заболевания. После лечения в Махачкале, Рыжика перевезли в Петербург для дальнейшего восстановления здоровья, сообщила телеканалу "360.ru" волонтер из Дагестана Хадижат.

После десятидневного курса терапии с использованием капельниц состояние кота значительно улучшилось. У него исчезла одышка, он стал активнее и начал хорошо питаться. Анализы показывают положительную динамику, но животному все еще необходимо принимать медикаменты. Кот очень дружелюбный и ласковый, он мурлычет и уютно устроился в своей лежанке в клинике, поделилась Хадижат.

Перелет в Петербург прошел без проблем благодаря попутчику, который взял кота с собой в салон самолета. После прибытия в аэропорт питомца сразу же отвезли в клинику, где его встретила команда ветеринаров.

Главврач клиники выразила желание приютить Хатико у себя дома, так как у кота диагностирована почечная недостаточность, требующая постоянного наблюдения. Как подчеркнула Хадижат, многие люди проявляли беспокойство и сочувствие к судьбе кота, поддерживая волонтеров и врачей.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине спасли загнанного на тополь домашнего кота.

Видео: предоставила дагестанский зооволонтер Хадижат