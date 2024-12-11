В Гатчине спасли загнанного на тополь домашнего кота

Заметив спасательницу, кот жалобно замяукал и позволил почесать ему ухо.

Работники "Кошкиспаса" помогли спасти домашнего кота из Гатчины, который оказался загнанным на высокий тополь собаками. Промерзшее животное радостно встретило спасателей и без колебаний забралось в переноску.

Спасательной операции мешали густые ветви дерева. Пришлось воспользоваться петлями, чтобы добраться до вершины тополя. На это у сотрудницы Арины ушло около двух часов.

Все это время кот никак не реагировал на попытки привлечь его внимание. Он долго находился на холоде и сильно замерз. Когда до него оставалось совсем немного, Арина ненадолго приостановила подъем. Заметив спасательницу, кот жалобно замяукал и позволил почесать ему ухо. После короткого момента беспокойства он замурлыкал и спокойно зашел в переноску. Операция завершилась благополучно.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели сняли с высокой ели домашнего кота в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / "КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602"