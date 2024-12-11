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Спасатели сняли с высокой ели домашнего кота в Ленобласти
Сегодня, 17:02
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Спасатели сняли с высокой ели домашнего кота в Ленобласти

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На помощь пушистому пришли сотрудники "Кошкиспас.

В деревне Пухолово Кировского района Ленинградской области сотрудники организации "Кошкиспас" спасли кота, забравшегося на высокую ель. Инцидент произошел в субботу, 25 января.

Спасатель Александр, преодолевая сильный ветер, поднялся на вершину дерева и, привлекая кота песнями и пакетиком корма, смог заманить его в переноску. После этого кота благополучно спустили на землю.

"Рыжий быстро начал кушать и осваивать территорию. Видимо понял что есть шанс обрести новый дом"

Александр Мокичев, один из спасателей

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк показал, как "разговаривает" альпака Сайка.

Фото: ВКонтакте / "КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602"

Теги: кошкиспас, спасение кота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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