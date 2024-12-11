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Ленинградский зоопарк показал, как "разговаривает" альпака Сайка

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Вообще альпаки не особо "разговорчивые", они "подают голос" только при волнении или недовольстве.

В Ленинградском зоопарке показали видео, на котором "разговаривает" альпака Сайка. Такой "скрип" эти животные издают при приближении к своим сородичам, рассказали 27 января в учреждении. 

Киперы отмечают, что этот звук Сайка может издавать даже рядом с северными оленями и гуанако. Ну, а что... тоже копытные ведь! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Вообще альпаки не особо "разговорчивые", они "подают голос" только при волнении или недовольстве. Однако, например, перед плевком никаких звуков может и не быть. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге могут выпустить "Подорожник" с изображениями животных из Ленинградского зоопарка. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: альпаки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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