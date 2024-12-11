Дагестанский кот Хатико 7 лет прождал на могиле хозяина

Болеющего питомца намерены отправить на лечение в Петербург.

"Mash" рассказывает про кота по кличке Хатико, который 7 лет ждет хозяина у его могилы в Махачкале. Местные наблюдают за ним с 2018 года.

По информации журналистов, кота впервые заметила женщина, которая пришла помянуть старшего брата. Выяснилось, что кот никогда не покидает могилу погибшего хозяина. Неравнодушные пытались забрать питомца, но тот неизменно возвращался к на кладбище.

Сообщают, что сейчас Хатико чувствует себя неладно. В клинике Махачкалы у него диагностировали пневмонию и воспаление уха. Помимо прочего у кота сломаны зубы. Он пребывает в стационаре в кислородной маске. В ближайшее время его отправят в Северную столицу для прохождения лечения.

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