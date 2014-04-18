Кот Хатико, семь лет проживший на могиле хозяина, умер в Петербурге

Его прах будет захоронен рядом с хозяином на кладбище в Махачкале.

Кот Хатико, прославившийся своей семилетней верностью и проживавший на могиле своего хозяина в Дагестане, скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале благотворительный фонд "Усатый — Полосатый".

"Ушёл из жизни кот Хатико — кот-легенда, кот-личность, кот-человек… Его прах будет перевезён в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он прожил семь лет после его смерти"

пресс-служба Фонда

Историю кота Хатико в феврале 2025 года рассказало агентство ТАСС. Волонтер Хадижа Сайпулаева, приютившая кота, рассказала, что нашла его на кладбище в Дагестане, где он практически постоянно находился на одной и той же могиле в течение семи лет. Местные жители прозвали его Хатико за преданность и верность.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец спас истощенного тюлененка у Яхтенного моста.

Фото: Telegram-канал благотворительного фонда "Усатый — Полосатый".