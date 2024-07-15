Петербуржец спас истощенного тюлененка у Яхтенного моста

Теперь тюленёнок находится под опекой Фонда друзей балтийской нерпы.

Житель Санкт-Петербурга спас истощённого тюленёнка, обнаруженного у Яхтенного моста. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Мужчина доставил обессилевшее животное в Центр помощи морским млекопитающим, где ему окажут необходимую помощь. Теперь тюленёнок находится под опекой Фонда друзей балтийской нерпы.

"Тюленька очень слабенькая и измученная. А привез ее наш новый знакомый Сергей. Сергей пару дней назад спрашивал, чем помочь Фонду, и вот привез уже второго своего тюленя" представители Фонда

Специалисты Центра приступили к выхаживанию тюленёнка, выясняют причины его истощения и проводят необходимые медицинские процедуры.

Ранее Piter.TV сообщал, что одинокую нерпу заметили на набережной Карповки.

Видео: Фонд друзей балтийской нерпы