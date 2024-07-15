Петербуржец спас истощенного тюлененка у Яхтенного моста

Житель Санкт-Петербурга спас истощённого тюленёнка, обнаруженного у Яхтенного моста. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
Мужчина доставил обессилевшее животное в Центр помощи морским млекопитающим, где ему окажут необходимую помощь. Теперь тюленёнок находится под опекой Фонда друзей балтийской нерпы.
"Тюленька очень слабенькая и измученная. А привез ее наш новый знакомый Сергей. Сергей пару дней назад спрашивал, чем помочь Фонду, и вот привез уже второго своего тюленя"
представители Фонда
Специалисты Центра приступили к выхаживанию тюленёнка, выясняют причины его истощения и проводят необходимые медицинские процедуры.
Ранее Piter.TV сообщал, что одинокую нерпу заметили на набережной Карповки.
Видео: Фонд друзей балтийской нерпы
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