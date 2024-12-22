Проживший на могиле хозяина несколько лет кот Хатико ищет новый дом

Специалисты отмечают улучшение состояния животного: последние медицинские тесты показывают заметное улучшение здоровья кота по сравнению с прошлыми результатами.

Рыжий кот Хатико, привезённый из Махачкалы в Петербург, успешно прошёл курс лечения в ветеринарной клинике и теперь ищет новый дом. Об этом сообщает 78.ru.

Специалисты отмечают улучшение состояния животного: последние медицинские тесты показывают заметное улучшение здоровья кота по сравнению с прошлыми результатами. Все затраты на лечение и уход за питомцем были покрыты благодаря помощи волонтёров и благотворителей.

На данный момент Хатико находится на временной передержке, где продолжает принимать лекарства. Потенциальным хозяевам стоит учитывать, что кот нуждается в постоянной терапии для поддержки функции почек, хотя его текущее состояние стабильно, и при надлежащем уходе он сможет вести полноценную жизнь в новом доме.

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Фото: предоставила дагестанский зооволонтер Хадижат