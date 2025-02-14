Дагестанского кота Хатико привезли на лечение в Петербург

У Хатико диагностировано три серьезных заболевания, которые без должного лечения могут привести к смертельному исходу.

Дагестанский кот Хатико, который прожил не менее семи лет на могиле своего хозяина, доставлен в Петербург для лечения. Волонтеры уже занимаются поиском нового владельца для животного, уверенные, что у Хатико есть все шансы на счастливую жизнь.

Как рассказала дагестанская зооволонтер Хадижат изданию "Петербургский дневник", Хатико провел десять дней в дневном стационаре, девять из которых находился в кислородной камере, прежде чем смог начать дышать самостоятельно.

Ему оказывали помощь по рекомендациям петербургских ветеринаров, и это дало результаты: спустя девять дней он уже нормально дышал, исчезла одышка. Тогда врачи переместили его из кислородной камеры в обычный стационар, где он продолжал стабильно дышать самостоятельно. Анализы также показали улучшение. Поэтому было принято решение, что он готов к перелёту, поделилась Хадижат.

У Хатико диагностировано три серьезных заболевания, которые без должного лечения могут привести к смертельному исходу: пневмония, инфекционный перитонит и хроническая почечная недостаточность. В Дагестане отсутствуют специалисты, способные справиться с этими заболеваниями, поэтому волонтёры решили доставить кота в Петербург. Необходимо было дождаться, когда Хатико начнет дышать самостоятельно, поскольку в противном случае существовал риск развития отека лёгких.

За время пребывания в стационаре Хатико потерял в весе, так как получал только специализированное лечебное питание. Поэтому его легко смогли взять на борт самолета — кота пропустили в салон в переноске без проблем. Полет прошел отлично, и сейчас он находится под наблюдением петербургских врачей. Зооволонтёр подчеркнула, что, несмотря на все трудности, Хатико остаётся ручным и очень ласковым питомцем.

Ранее мы сообщили о том, что кот пробрался в самолет Ryanair и парализовал полеты на два дня.

Видео: предоставила дагестанский зооволонтер Хадижат