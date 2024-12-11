The Sun: Кот пробрался в самолет Ryanair и парализовал полеты на два дня

Несколько дней животное отказывалось выходить из самолета.

Кот пробрался в пассажирский самолет перед вылетом рейса, чем парализовал полеты воздушного судна на два дня. Соответствующей информацией со своими читателями поделились британские журналисты из новостного издания The Sun. Авторы материала указали на то, что борт Boeing 737 от авиакомпании-лоукостера Ryanair готовился к вылету из аэропорта итальянской столицы, однако прямо перед посадкой экипаж услышал мяуканье. Животное заметили в отсеке с электроникой. При попытке поймать незваного гостя, тот скрылся среди кабелей. Местным инженерам пришлось снять несколько панелей для обнаружения зверя. Однако эти действия не помогли решить проблему. В итоге дверь авиалайнера решили оставить открытой. Уже спустя два дня безбилетный пассажир покинул самолет. Затем Boeing смог вылететь в Германию.

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Фото и видео: The Sun