  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за температуры в -20 градусов в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 12:26
187
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за температуры в -20 градусов в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

0 0

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать завтра с 00:00 до 10:00.

"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 23 января из-за холодов. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать завтра с 00:00 до 10:00. Температура воздуха местами достигнет до -20 градусов. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. 

Пресс-служба администрации города 

Кроме того, осторожными следует быть и пешеходам. 

Ранее на Piter.TV: морозный период продлится до следующей недели в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, мороз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии