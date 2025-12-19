Из-за температуры в -20 градусов в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать завтра с 00:00 до 10:00.

"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 23 января из-за холодов. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать завтра с 00:00 до 10:00. Температура воздуха местами достигнет до -20 градусов.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Пресс-служба администрации города

Кроме того, осторожными следует быть и пешеходам.

