Из-за температуры в -20 градусов в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 23 января из-за холодов. Об этом рассказали в Смольном.
По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать завтра с 00:00 до 10:00. Температура воздуха местами достигнет до -20 градусов.
Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
Пресс-служба администрации города
Кроме того, осторожными следует быть и пешеходам.
Ранее на Piter.TV: морозный период продлится до следующей недели в Петербурге.
Фото: Piter.TV
