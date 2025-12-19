Морозный период продлится до следующей недели в Петербурге

С завтрашнего дня появится солнце, прекратятся осадки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги прошедших дней и поделился прогнозом.

Самым теплым днем января стало 20 число, когда среднесуточная температура повысилась до -1,9 градуса. А 21 января уже холоднее: средняя температура приблизится к норме и составит -5,2 градусов.

Средний фон ночной температуры в Петербурге 22 января -10 гр., 23 января -15 гр., с 24 января и до -20 гр. понижение вероятно. В дневные часы в городе немного теплее, так как небольшой суточный ход, градусов в 5, будет наблюдаться. Александр Колесов, синоптик

С завтрашнего дня появится солнце, прекратятся осадки. Подует ветер со скоростью 3-8 м/с. Предварительно продлится морозный период до 27 января.

Фото: Piter.TV