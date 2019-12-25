С начала года траты петербуржцев на ювелирные изделия достигли 21 млрд рублей

По итогам первых девяти месяцев 2025 года общая сумма расходов россиян на ювелирные украшения составила порядка 347 миллиардов рублей.

Согласно данным издания "КоммерсантЪ Северо-Запад", жителиПетербурга с начала текущего года по сентябрь приобрели ювелирные изделия на сумму свыше 21 миллиарда рублей, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

За указанный период средний размер одной покупки украшений увеличился на 20%, достигнув отметки в 11,3 тысячи рублей. Что касается Ленинградской области, расходы местных жителей на приобретение ювелирных изделий составили более 2 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 13%.

Специалисты подчеркивают, что важным драйвером роста ювелирного рынка стала цифровая трансформация и повышение значимости маркетплейсов. Так, объем продаж ювелирных товаров онлайн увеличился до 29% от общего объема розничных покупок (против 28% в прошлом году). В частности, доля маркетплейсов на рынке ювелирных изделий возросла до 12,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял лишь 9,2%.

Фото: Pxhere