Петербуржцев предупредили о штрафах за украшения на авто

Новый год вдохновляет автолюбителей украшать свои транспортные средства, желая добавить ярких красок празднику и порадовать окружающих. Радует факт, что прямого законодательного запрета на украшение машин нет, однако важно помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых способно обернуться неприятностями. Об этом пишет spb.aif.ru.

Главное условие любого оформления автомобиля — безопасность всех участников дорожного движения. Транспортное средство должно соответствовать техническим нормам и находиться в рабочем состоянии, согласно ПДД. Оформляя машину к празднику, необходимо избегать перегрузки декора, особенно в зоне видимости водителя — на стеклах, зеркалах и окнах. Эксперты предупреждают, что любые украшения, включая гирлянды, наклейки и игрушки, не должны ухудшать видимость дороги или мешать функциональности авто, например, нарушая работу дворников.

Нарушение этих рекомендаций влечет административную ответственность: статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа размером 500 рублей.

Эксперт Игорь Поздняков из департамента защиты прав потребителей предупреждает: чрезмерное оформление, мешающее нормальной работе осветительных приборов, опасно для всех участников движения. Закрывая сигналы поворотов, фонари или создавая ложное впечатление о включении фар, украшения способны вызвать аварийные ситуации.

Особенно строгие санкции предусмотрены, если украшения мешают прочтению регистрационного знака. Статья 12.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от одного до трех месяцев.

Важно учитывать надежность крепления декоративных предметов внутри салона: свободно лежащие предметы представляют опасность в случае внезапного торможения или аварии. Осветительные гирлянды требуют сертификации, чтобы не создавать помех другим водителям яркими вспышками или миганиями.

Фото: Freepik (senivpetro)