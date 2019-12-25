Мошенники готовят волну атак после выхода нового сезона "Игры в кальмара"

Эксперт объяснил, что аферисты часто пользуются масштабным интересом пользователей к иностранному видеоконтенту.

Мошенники активизировали атаки на пользователей по новой схеме, в рамках которой будут использовать недавний выход третьего сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Специалисты предупредили россиян, что с 23 июня нашли уже 175 сайтов якобы с новыми эпизодами проекта. Аналитики уверены, что количество фейковых страниц будет расти, так как у населения сохраняется интерес к "Игре в кальмара". По информации от главы Bi.Zone Brand Protection Дмитрия Кирюшкина, преступники используют высокий спрос на зарубежный видеоконтент.

Сайты мошенников могут предлагать клиентам либо скачать новые серии, либо установить программное обеспечение, которое на самом деле окажется вредоносным, для того, чтобы "посмотреть" выпуски шоу. Дополнительно пользователь может столкнуться с предложением купить подписку на серии без рекламы или в высоком качестве. Когда он установит "ПО для просмотра", то случайно загрузит себе стилер или майнер, а "подписка" будет "чревата потерей денег и банковских данных".

Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов - отработанный мошеннический сценарий. Дмитрий Кирюшкин, глава Bi.Zone

Напомним, что сериал "Игра в кальмара" от режиссера Хван Дон Хёка вышел в сентябре 2021 года. За первые четыре недели после выхода зрители посвятили просмотру проекта более 1,65 миллиардов часов. Сюжет истории рассказывает о подпольной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своими жизнями ради крупного денежного вознаграждения. Третий сезон телевизионного шоу от Netflix уже установил рекорд по числу просмотров за первую неделю со дня выхода на стриминговой платформе.

Из-за мошенников пенсионер с Гражданского проспекта лишился 9,5 млн рублей.

Фото: YouTube / Netflix