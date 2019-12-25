Из-за мошенников пенсионер с Гражданского проспекта лишился 9,5 млн рублей

Преступников разыскивают, проводится проверка.

В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 9,5 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По информации 78.ru, к полицейским 10 июля обратился 75-летний мужчина с Гражданского проспекта. По словам заявителя, ему звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда, Росфинмониторинга и следователями. Под предлогом сохранения накоплений они убедили перевести 9,5 млн рублей на указанные счета.

Преступников разыскивают, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера мошенников, похитившего у двух пенсионеров 1,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV