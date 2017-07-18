В Петербурге разгорелся спор об отсутствии крестов на миниатюрах храмов в "Мини-городе

После принятия "закона о крестопаде" депутат Мельникова обратила внимание на отсутствие религиозной символики на копиях храмов в Александровском парке и готовит официальные обращения.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова заявила о намерении обратиться в профильные комитеты в связи с отсутствием крестов на миниатюрах храмов в архитектурно-познавательном комплексе "Мини-город".

Как сообщает издание "Подъём", актриса и парламентарий назвала сложившуюся ситуацию "искажением исторической правды". В комплексе, расположенном в Александровском парке с 2011 года, представлены уменьшенные копии петербургских достопримечательностей, однако на миниатюрах храмов отсутствуют кресты, которые присутствуют на оригиналах.

Я считаю, что отсутствие религиозной символики на некоторых скульптурах и памятниках, изображающих храмы и церкви, может вводить в заблуждение как жителей, так и гостей нашего города. Каждое произведение искусства, особенно такое, которое призвано отражать культурное наследие, должно быть верным своему оригиналу и передавать его духовную суть. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова

Ранее, в апреле 2025 года, группа петербургских депутатов, включая Мельникову, выступила с инициативой федерального закона, запрещающего изображение культовых сооружений без их религиозной символики. Накануне соответствующий законопроект, получивший неофициальное название "закон о крестопаде", был принят Государственной Думой.

Ранее в ГД предложили обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков.

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