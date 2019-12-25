  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:51
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге детский омбудсмен не сможет иметь иностранное подданство

Соответствующий закон принят в первом чтении.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает требования к Уполномоченному по правам ребенка. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента. 

Всеволод Беликов, Андрей Малков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок предложили, чтобы приобретение подданства иностранного государства, наряду с гражданством, тоже являлось основанием для досрочного прекращения полномочий омбудсмена. 

Приобретение подданства иностранного государства является основанием для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. 

ЗакС Петербурга 

Ранее внучка героя-панфиловца Николая Бобнева получила российское гражданство в Петербурге. Татьяна Бобнева вместе с семьей переехала из Казахстана. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закс, подданство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии