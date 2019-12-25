В Петербурге детский омбудсмен не сможет иметь иностранное подданство

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает требования к Уполномоченному по правам ребенка. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.
Всеволод Беликов, Андрей Малков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок предложили, чтобы приобретение подданства иностранного государства, наряду с гражданством, тоже являлось основанием для досрочного прекращения полномочий омбудсмена.
ЗакС Петербурга
Ранее внучка героя-панфиловца Николая Бобнева получила российское гражданство в Петербурге. Татьяна Бобнева вместе с семьей переехала из Казахстана.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все