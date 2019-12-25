Депутаты ЗакСа Петербурга обсудили резкий рост платежей за ЖКУ в 2026

Депутаты подняли проблему резкого роста сумм в квитанциях в начале 2026 года. Омбудсмен Светлана Агапитова рассказала, как жителям бороться с необоснованными начислениями.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассмотрели вопрос о необоснованно завышенных начислениях в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Поводом для обсуждения стали счета, которые удивили горожан в январе 2026 года.

Депутат Дмитрий Павлов от фракции "Новые люди" обратил внимание, что в феврале рост платежей в отдельных случаях превысил 40%. Парламентарий поинтересовался у аппарата уполномоченного, поступали ли подобные жалобы и какие меры планирует предпринять власть.

Омбудсмен Светлана Агапитова в своем докладе пояснила, что массового потока обращений сейчас не фиксируется. По ее словам, жалобы приходят постепенно и в основном касаются именно завышенных сумм. В таких ситуациях гражданам рекомендуют устанавливать приборы учета или регулирующие датчики, чтобы исключить оплату посреднических услуг, которые значительно увеличивают конечную стоимость.

Уполномоченный добавила, что если компания выставляет счета необоснованно, то жителям помогают обращаться в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию. Иногда подключается и Роспотребнадзор. Особое внимание, по словам Агапитовой, вызывают жалобы на работу единого расчетного центра.

Она также отметила, что теперь все управляющие компании обязаны взаимодействовать с жильцами через портал Госуслуг и мессенджеры, что позволяет урегулировать спорные вопросы в онлайн-формате.

