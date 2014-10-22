Хуснуллин отметил улучшение качества коммунальных услуг за год для 8 млн россиян

Вице-премьер России рассказал о работе по улучшению качества жизни граждан.

Качество коммунальных услуг улучшилось для восьми миллионов граждан за 2025 год. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на оперативном заседании кабинета министров при председательстве Михаила Мишустина.

Качество коммунальных услуг улучшилось для 8 млн граждан за 2025 год - первый год реализации федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта по инфраструктуре. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

По словам Марата Хуснуллина, с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам по стране успешно завершено более тысячи объектов и мероприятий в отрасли. Из них больше половины приходится на сферу ЖКХ, а точнее, 641 объект. В том числе за счет инфраструктурных кредитов на сегодняшний день на российской территории чиновники заменили свыше двух тысяч километров коммунальных сетей.

Хуснуллин призвал строить в России более дешевое жилье.

Фото: Правительство России