Хуснуллин призвал строить в России более дешевое жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал строить в стране более дешевое жилье за счет развития сегмента домокомплектов. Его слова приводит ТАСС.

Хуснулллин отметил, что в России должны научиться технологически строить более дешевое жилье с целью увеличения его доступности для людей. По его словам, при наличии финансирования власти настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение.

Вице-премьер добавил, что для поддержки высокого темпа индивидуального строительства необходимо развивать градпотенциал и делать градостроительную документацию. Также, по словам Хуснуллина, необходимо обеспечить коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству.

Фото: Piter.tv