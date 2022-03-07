  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:58
141
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть берет на контроль качество жилья для сирот

0 0

В Ленобласти каждая квартира, которую получает сирота, идет с ремонтом, плитой и санузлами.

Выборочно проверить муниципалитеты на предмет эффективного целевого использования бюджетных средств на льготное жилье для детей-сирот и по программе расселения аварийного жилья поручил в ходе рабочей поездки в Волховский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Ленобласти каждая квартира, которую получает сирота, идет с ремонтом, плитой и санузлами. В этот базовый "пакет" входит в стоимость всех приобретаемых квартир для сирот

Стоимость всех приобретаемых квартир должна быть "в рынке" — так область сможет приобретать еще больше жилья. Дал поручение выборочно проверить муниципалитеты на предмет эффективного целевого использования бюджетных средств на льготное жилье для детей сирот и по программе расселения аварийного жилья.

Александр Дрозденко, губернатор 47 региона

В  Петербурге с начала года очередникам предоставили около 700 квартир.

Видео: Telegram/ Александр Дрозденко

Теги: жилье, квартиры, сироты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии