Вышел трейлер нового сезона Battlefield 2042 "Темные творения"

Геймплей проекта выйдет 5 октября.

Студия DICE и Electronic Arts опубликовали на YouTube-канале дебютный трейлер шестого сезона компьютерной игры Battlefield 2042, который получил название "Темные творения". В ролике становится понятно, что авторов проекта в большую сторону потянуло в сторону научной фантастики. В кадре презентуются научные лаборатории, военные разработки и суперсолдаты с неестественно горящими глазами. Напомним, что официальный релиз многопользовательского шутера состоялся два года назад. Он был неоднозначно принят аудиторией и критиками, однако разработчики не бросили проект и все это время работали над контентным наполнением и техническими вопросами оптимизацииигры. Геймплей нового расширения создатели Battlefield 2042 авторы обещают показать 5 октября.

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Фото и видео: YouTube / Battlefield