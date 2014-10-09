Вышел тизер "Лакричной пиццы" с Брэдли Купером и Беном Стиллером

Дата премьеры в России пока неизвестна.

На YouTube-канале MGM вышел тизер фильма "Лакричная пицца. В США картина выйдет в прокат 26 ноября, а вот дата премьеры в России пока неизвестна.

По сюжету, Алана и Гэри живут в долине Сан-Фернандо в 1973 году. Это кинокартина о взрослении двух людей, которых тянет друг к другу, но в это же время новые чувства их пугают.

В фильме снялись Алана Хаим, Скайлер Гизондо, Брэдли Купер, Шон Пенн, Майя Рудольф, Эмма Дюмон.

Ранннее был опубликован трейлер сиквела "Аббатство Даунтон".

Видео: Youtube/MGM