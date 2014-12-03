  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:14
154
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Disney представил тизер спецвыпуска "Ханны Монтаны" в честь 20-летия сериала

0 0

Мировая премьера состоится 24 марта на Disney+.

Студия Disney представил тизер спецвыпуска "Ханны Монтаны" в честь 20-летия культового подросткового сериала. В ролике показали главную героиню проекта.

Спецвыпуск сняли перед живой аудиторией в формате интервью с Майли Сайрус, которая сыграла школьницу Майли Стюарт, ведущую двойную жизнь. Днем она представляет собой обычную школьницу, а по вечерам дает концерты под псевдонимом Ханна Монтана.

Отметим, что в студии, где сняли спецвыпуск, воссоздали гостиную семьи главной героини и легендарную гардеробную поп-звезды. Зрителям также покажут ранее не публиковавшиеся архивные материалы. Мировая премьера состоится 24 марта на Disney+.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Супер Марио: Галактическое кино".

Видео: YouTube / DisneyChannelUS

Теги: disney, спецвыпуск, тизер, ханна монтана
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии