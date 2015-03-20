  1. Главная
Сегодня, 14:30
166
Вышел финальный трейлер мультфильма "Супер Марио: Галактическое кино"

Мировая премьера состоится 1 апреля.

Компания Nintendo представила финальный трейлер мультфильма "Супер Марио: Галактическое кино". Режиссерами картины выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик.

Мультфильм является продолжением "Братьев Супер Марио в кино", вышедшем на мировые экраны в 2023 году. Он продолжит рассказывать о приключениях братьев Марио и Луиджи. Героям предстоит предстоит сразиться с новым врагом и защитить принцессу Пич. Их соперником станет Боузер-младший, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Роли озвучили Крис Пратт, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой, Бри Ларсон и Бенни Сэфди. Мировая премьера состоится 1 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "История игрушек 5".

Видео: YouTube / Nintendo UK

