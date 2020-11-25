Опубликован трейлер сиквела "Аббатство Даунтон"

Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.

На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали трейлер продолжения фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".

Сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, после этого его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражке, которая вышла в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова вернется на большой экран. Детали сюжета новой киноленты держится в секрете.

Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.

На выходных вышел первый трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе".

Видео: Youtube/Focus Features