Опубликован трейлер сиквела "Аббатство Даунтон"

На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали трейлер продолжения фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".
Сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, после этого его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражке, которая вышла в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова вернется на большой экран. Детали сюжета новой киноленты держится в секрете.
Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.
На выходных вышел первый трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе".
Видео: Youtube/Focus Features
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