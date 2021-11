Сериал выйдет на экраны 9 декабря.

Вышел первый трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе". Работа получила название And Just Like That... ("И вот так просто..."). Она станет доступна для пользователей стримингового сервиса HBO Max уже 9 декабря. Накануне создатели разместили в интернете презентационный ролик.

Сериал сосредоточится на Кэрри, Миранде и Шарлотте. сопровождающий текст

В новых сериях истории будут основываться на тех ситуациях, которые происходят с женщинами 50-лет. Создатели поговорят со зрителями о дружеских связях, сложных реалиях жизни. Многие поклонники сериала высказали сожаление о том, что в проекте не стала сниматься Ким Кэтрол, сыгравшая четвертую подругу - Саманту. В съемках однако оказался задействован Уилли Гарсон. Он известен по роли лучшего друга главной героини. Артист скончался 22 сентября на 58-м году жизни.

Disney выпустила первый трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака".

Фото и видео: HBO Max