Эксперты предупредили петербуржцев об опасности заражения инфекциями в городских водоемах

В стоячей воде прудов могут обитать бактерии, переносимые животными, такими как собаки, голуби и крысы.

Летом многие горожане ищут способы освежиться, выбирая для этого фонтаны и небольшие пруды. Однако специалисты предупреждают, что такие места могут быть опасны для здоровья. Как пишет spb.aif.ru, вода в фонтанах обновляется редко, что создает идеальные условия для размножения бактерий и вирусов. Это может привести к кожным и кишечным инфекциям, таким как ротавирус, гепатит А и сальмонеллез.

Купание в фонтанах может привести к серьезным травмам, включая переломы, вывихи и даже электротравмы из-за неисправного оборудования. В стоячей воде прудов могут обитать бактерии, переносимые животными, такими как собаки, голуби и крысы. Это может привести к таким заболеваниям, как лептоспироз и токсоплазмоз. Водоплавающие птицы могут переносить церкариоз, который вызывает зуд и высыпания на коже.

Рекомендации специалистов:

Избегайте купания в фонтанах: Специалисты настоятельно рекомендуют не купаться в фонтанах и других водоемах, не предназначенных для этого.

Соблюдайте гигиену: Если контакт с водой или песком неизбежен, важно как можно быстрее принять душ с мылом, протереть кожу антисептиками и сменить одежду.

меры предосторожности и выбирать безопасные места для водных процедур. ‍46‍​‍47‍​‍48

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Фото: Piter.TV