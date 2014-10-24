Картина выйдет 28 января 2022 года.

Компания Disney выпустила первый трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака". Ролик размещен на официальном YouTube-канале студии. Известно, что основным персонажем картины станет уже известный по прошлым частям франшизы ласка. Вместе с ним будут присутствовать опоссумы Эдди и Краш. Стоит ожидать и других героев серии: ленивца Сида, мамонта Мэнни и саблезубого тигра Диего. Напомним, что мультфильм должен выйти на экраны кинотеатров 28 января 2022 года.

Ранее создатели проекта рассказали зрителям, что пригласили к озвучке персонажа актера Криса Пратта. Он исполнит роль кота Гарфилда в новом мультфильме. Работой занимается студия Alcon Entertainment. К написанию сценария привлечен Дэвид Рейнольдс, имеющий номинацию на кинопремию "Оскар".

Вышел первый тизер-трейлер "Лунного рыцаря" с Оскаром Айзеком.

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios

