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Вышел первый тизер-трейлер "Лунного рыцаря" с Оскаром Айзеком

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Мини-сериал выйдет на экраны в 2022 году.

Вышел первый тизер-трейлер "Лунного рыцаря" с американским актером Оскаром Айзеком. Известно, что проектом занимается компания Disney+. Мини-сериал будет основан на комиксах от Marvel. Ролик был презентован в рамках онлайн-мероприятия Disney Plus Day. Шесть серий должны выйти в следующем году. Кроме Айзера в сериале снимаются Итан Хоук и Гаспар Ульель. 

Напомним, что настоящее имя Лунного рыцаря - Марк Спектор. Его можно назвать супергероем, но до этого "превращения" мужчина был спортсменом (боксером), служил в морской пехоте и сотрудничал с ЦРУ. Свои сверхъестественные способности Марк получил от древнеегипетского бога Хонса. Тот воскресил героя после смертельного сражения. В обмен на этот подарок Марк согласился служить богу и стал бороться с преступностью.

В прокат вышла драма "Вкус жизни" с Николаем Костером-Вальдау.

Фото и видео:

Теги: disney, marvel, лунный рыцарь, оскар айзек, тизер, трейлер
Категории: Кино, Новости России, Культура, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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