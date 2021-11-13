Вышел первый тизер-трейлер "Лунного рыцаря" с Оскаром Айзеком

Мини-сериал выйдет на экраны в 2022 году.

Вышел первый тизер-трейлер "Лунного рыцаря" с американским актером Оскаром Айзеком. Известно, что проектом занимается компания Disney+. Мини-сериал будет основан на комиксах от Marvel. Ролик был презентован в рамках онлайн-мероприятия Disney Plus Day. Шесть серий должны выйти в следующем году. Кроме Айзера в сериале снимаются Итан Хоук и Гаспар Ульель.

Напомним, что настоящее имя Лунного рыцаря - Марк Спектор. Его можно назвать супергероем, но до этого "превращения" мужчина был спортсменом (боксером), служил в морской пехоте и сотрудничал с ЦРУ. Свои сверхъестественные способности Марк получил от древнеегипетского бога Хонса. Тот воскресил героя после смертельного сражения. В обмен на этот подарок Марк согласился служить богу и стал бороться с преступностью.

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