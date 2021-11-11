В прокат вышла драма "Вкус жизни" с Николаем Костером-Вальдау

История рассказывает о семейной паре, которая мечтает получить звезду Мишлен.

В четверг, 11 ноября, в российский прокат вышла драма "Вкус жизни". Главную роль в ней сыграл Николай Костер-Вальдау, известный всему миру по роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов".

В центре сюжета семейная пара. В жизни Мэгги и Карстена есть все: любимая работа, прекрасные дети и популярный ресторан. Не хватает лишь одного – заветной звезды Мишлен. В погоне за успехом герои забывают, что лучшие блюда они делают вместе. Вернется ли к ним вкус жизни?

Кроме Николая Костера-Вальдау в фильме сыграли Катрин Розенталь, Чарли Густафссон, Николас Бро, Мэй-Бритт Матьезен и др. Режиссером выступил Кристоффер Боэ.

Ранее вышел второй трейлер драмы с Хоакином Фениксом "C"mon C"mon".

Видео: YouTube / iVideos